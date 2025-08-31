Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο συνήθης... ύποπτος που άνοιξε το σκορ για την Εθνική απέναντι στην Γεωργία με ένα εντυπωσιακό καλάθι.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που με τις εντυπωσιακές του κινήσεις άνοιξε... λογαριασμό για τη «γαλανόλευκη» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έκλεψε την κακή πάσα του Μπάλντουιν και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.