EuroBasket 2025: Άνοιξε... λογαριασμό ο Γιάννης με εντυπωσιακό καλάθι στον αιφινιδιασμό! vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο συνήθης... ύποπτος που άνοιξε το σκορ για την Εθνική απέναντι στην Γεωργία με ένα εντυπωσιακό καλάθι.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που με τις εντυπωσιακές του κινήσεις άνοιξε... λογαριασμό για τη «γαλανόλευκη» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έκλεψε την κακή πάσα του Μπάλντουιν και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.

Δείτε το βίντεο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα