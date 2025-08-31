EuroBasket 2025: Άνοιξε... λογαριασμό ο Γιάννης με εντυπωσιακό καλάθι στον αιφινιδιασμό! vid)
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου του EuroBasket 2025 και φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 για να κατοχυρώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Όπως είναι λογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που με τις εντυπωσιακές του κινήσεις άνοιξε... λογαριασμό για τη «γαλανόλευκη» στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έκλεψε την κακή πάσα του Μπάλντουιν και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.
Giannis back at it from the get-go 😅#EuroBasket | #MakeYourMark— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
