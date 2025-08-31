Οι φίλαθλοι της Ελλάδας και της Γεωργίας δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο, μία πριν από την έναρξη του αγώνα. Αποστολή στην Κύπρο: Νίκος Ράπτης.

Η Ελλάδα και η Γεωργία θα αναμετρηθούν σήμερα, με τη «γαλανόλευκη» να αναζητά την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket 2025. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για σήμερα (31/8) στις 15:00, ωστόσο οι φίλαθλοι των δύο ομάδων μαζεύτηκαν από νωρίς στον χώρο του γηπέδου.

Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από το βίντεο του Gazzetta, έξω από το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», τόσο οι Έλληνες όσο και οι Γεωργιανοί απολαμβάνουν την όμορφη μέρα και συνθέτουν με αυτόν τον τρόπο μία όμορφη ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.