EuroBasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Όμορφη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο (vid)
Η Ελλάδα και η Γεωργία θα αναμετρηθούν σήμερα, με τη «γαλανόλευκη» να αναζητά την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket 2025. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για σήμερα (31/8) στις 15:00, ωστόσο οι φίλαθλοι των δύο ομάδων μαζεύτηκαν από νωρίς στον χώρο του γηπέδου.
Όπως φαίνεται μάλιστα μέσα από το βίντεο του Gazzetta, έξω από το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», τόσο οι Έλληνες όσο και οι Γεωργιανοί απολαμβάνουν την όμορφη μέρα και συνθέτουν με αυτόν τον τρόπο μία όμορφη ατμόσφαιρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
Έλληνες και Γεωργιανοί έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα έξω από το «Σπύρος Κυπριανού», μια ώρα πριν το Γεωργία - Ελλάδα!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 31, 2025
🇬🇷🇬🇪 pic.twitter.com/smpxJQEngy
