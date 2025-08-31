Επίσημο: Τέλος το EuroBasket 2025 για τον Μπογκντάνοβιτς

Με κάθε επισημότητα πλέον, μεγάλο πλήγμα για τη Σερβία αφού ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν θα μπορέσει να παίξει ξανά στο EuroBasket 2025.

Η Σερβία έκανε γνωστά με επίσημη ανακοίνωσή της τα άσχημα νέα για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς ενόψει της συνέχειας στο EuroBasket 2025, αφού επιβεβαίωσε ότι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν θα παίξει ξανά στο φετινό τουρνουά.

Η χώρα από τα Βαλκάνια, η οποία φέτος στοχεύει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, είδε στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία τον 33χρονο γκαρντ να τραυματίζεται. Πιο συγκεκριμένα, μετά από ένα lay up ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως έκανε νόημα για αλλαγή.

Ο Μπογκντάνοβιτς υπέστη ρήξη στον οπίσθιο μηριαίο, κάτι το οποίο θα τον εμποδίσει από το να βοηθήσει τη χώρα του μέσα από το παρκέ να φτάσει ως τον μεγάλο στόχο. Ο ίδιος θα ακολουθήσει εντατική θεραπεία στις ΗΠΑ ώστε να είναι έτοιμος όσο νωρίτερα γίνεται. Αρχηγός πλέον στην εθνική Σερβίας θα είναι ο Στέφαν Γιόβιτς.