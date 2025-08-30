Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, μετά το Κύπρος - Ελλάδα 69-96, σκιαγράφησαν το αγωνιστικό προφίλ της Γεωργίας στο Eurobasket Live by Novibet .

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, στο πλαίσιο του Eurobasket Live by Novibet για το Κύπρος - Ελλάδα 69-96, σκιαγράφησαν το αγωνιστικό προφίλ της Γεωργίας, η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025.

Οι παρουσιαστές του Eurobasket Live by Novibet σχολίασαν τις πιθανές πεντάδες της Ελλάδας, τον τρόπο παιχνιδιού της Γεωργίας, αλλά και το πώς θα παραταχθούν οι αντίπαλοί μας στο παρκέ.