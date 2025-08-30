Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: Η καρφωματάρα του Κατσίβελη... τρέλανε τον Αντετοκούνμπο (vid)
Φοβερός ο Δημήτρης Κατσίβελης κόντρα στην Κύπρο. Ο γκαρντ της Ελλάδας και της ΑΕΚ βρήκε τον... αεροδιάδρομο και απογειώθηκε για ένα απίθανο κάρφωμα στο Eurobasket 2025. Μάλιστα η συγκεκριμένη φάση... τρέλανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η έκφραση του τα λέει όλα. Ίσως η φάση του ματς από τον Κατσίβελη, με την Εθνική μας να μην δυσκολεύεται να φτάσει στη νίκη.
Απολαύστε την... πτήση του Κατσίβελη
Giannis reaction >>>>> #EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/d03MMttl0P— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
