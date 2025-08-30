Ο Δημήτρης Κατσίβελης απογειώθηκε κόντρα στην Κύπρο και το κάρφωμα του... τρέλανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φοβερός ο Δημήτρης Κατσίβελης κόντρα στην Κύπρο. Ο γκαρντ της Ελλάδας και της ΑΕΚ βρήκε τον... αεροδιάδρομο και απογειώθηκε για ένα απίθανο κάρφωμα στο Eurobasket 2025. Μάλιστα η συγκεκριμένη φάση... τρέλανε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η έκφραση του τα λέει όλα. Ίσως η φάση του ματς από τον Κατσίβελη, με την Εθνική μας να μην δυσκολεύεται να φτάσει στη νίκη.

Απολαύστε την... πτήση του Κατσίβελη