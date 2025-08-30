Ο Τιμούρ Κετσπάγια ενημερώθηκε από τον απεσταλμένο του Gazzetta στο EuroBasket 2025, Νίκο Ράπτη πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Κύπρος - Ελλάδα και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Το Gazzetta βρίσκεται στην Κύπρο για το EuroBasket 2025 και λίγο πριν το τζάμπολ του Κύπρος - Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της Λεμεσού, εντόπισε έξω από το γήπεδο τον Τιμούρ Κετσπάγια.

Ο Κετσπάγια, ο οποίος έχει ζήσει μεγάλες στιγμές στην Κύπρο, μίλησε στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδας, την αγάπη του για το μπάσκετ, τις κληρώσεις των ομάδων της Ελλάδας και της Κύπρου στις ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ δεν έκρυψε και την απογοήτευσή του για το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι.