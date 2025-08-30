Eurobasket 2025: Το σύνθημα των «Πελαργών» για το Ελλάδα-Κύπρος (vid)
Για άλλη μια μεγάλη διοργάνωση, οι Πελαργοί συνεχίζουν να είναι δίπλα στην Εθνική Ελλάδος. Οι φίλαθλοι της ομάδας του Σπανούλη δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο πριν τη μάχη της Ελλάδας με την Κύπρο για το Eurobasket 2025. Τραγούδησαν σύνθημα το οποίο κλείνει λέγοντας: «Θέλω να μάθουνε σε όλο τον κόσμο ότι η Κύπρος είναι ελληνική». Mάλιστα κρατούσαν και το πανό στήριξης για τον Ακίλε Πολονάρα που είχαν και στο ματς με την Ιταλία.
Δείτε το video του Gazzetta
🇬🇷🇨🇾 Το σύνθημα των «Πελαργών» για το Ελλάδα - Κύπρος pic.twitter.com/3BynyFcBOq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 30, 2025
