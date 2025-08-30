Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι ο απόλυτος ηγέτης της Φινλανδίας και για λίγους πόντους δεν έφτασε το ρεκόρ του Γκάλη ή του Ντόντσιτς. Απολαύστε τους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία σε παιχνίδι για το EuroBasket 2025.

Η Φινλανδία είχε εύκολο έργο κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και μπροστά στους χιλιάδες φιλάθλους της κατάφερε να πάρει τη νίκη με 109-79. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να είχε συμβεί το αντίθετο, όταν ο Λάουρι Μάρκανεν πραγματοποίησε μία ακόμη ιστορική βραδιά;

Ο 28χρονος σέντερ, όπως και στα περισσότερα παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025, έμοιαζε ασταμάτητος, σαν κανονικός σίφουνας. Έχοντας περάσει μόλις 23 λεπτά εντός παρκέ, το κοντέρ του σταμάτησε στους 43 πόντους έχοντας 6/9 δίποντα με 7/13 τρίποντα και 10/11 βολές. Παράλληλα είχε επίσης 2 ριμπάουντ, μία ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.

Με αυτόν τον τρόπο ο Μάρκανεν έμεινε μόλις ένα τρίποντο μακριά από το να ισοφαρίσει τον Γκάλη και μόλις πέντε ώστε να σπάσει εκείνο του Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket.