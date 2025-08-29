EuroBasket 2025, Μάρκανεν: Ασύλληπτο ημίχρονο 29 πόντων από τον Φινλανδό
Ο Λάουρι Μάρκανεν κάνει ό,τι θέλει στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.
Οι Φινλανδοί προηγούνται με 16 πόντους (58-42), με τον Λάουρι Μάρκανεν να σκοράρει τους 29 από αυτούς, σε μόλις 14'04'' συμμετοχής. Με το πλήρως οικονομικό πακέτο των 4/7 διπόντων και 5/8 τριπόντων, μαζί με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά και 3 κλεψίματα.
I'M LOST FOR WORDS - 29 PTS FOR THE FINNISHER!!! 😵😵#EuroBasketball https://t.co/rVxpA2AjwY pic.twitter.com/kV82ofqkBi— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
Δίνοντας πέραν από σκορ και θέαμα με τα καρφώματά του για να ξεσηκώσει τους συμπατριώτες του στο Τάμπερε.
EuroBasket 2025: Το statline του Μάρκανεν στο ημίχρονο
- Πόντοι - 29
- Λεπτά - 14'04''
- Δίποντα - 4/7
- Τρίποντα - 5/8
- Βολές - 6/7
- Ριμπάουντ - 2
- Ασίστ - 1
- Λάθη - 1
- Κλεψίματα - 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.