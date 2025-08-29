EuroBasket 2025, Μάρκανεν: Ασύλληπτο ημίχρονο 29 πόντων από τον Φινλανδό

Δημήτρης Οικονόμου
Λάουρι Μάρκανεν
Κανένας δεν μπορούσε να σταματήσει τον Λάουρι Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία, στη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Ο Λάουρι Μάρκανεν κάνει ό,τι θέλει στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Οι Φινλανδοί προηγούνται με 16 πόντους (58-42), με τον Λάουρι Μάρκανεν να σκοράρει τους 29 από αυτούς, σε μόλις 14'04'' συμμετοχής. Με το πλήρως οικονομικό πακέτο των 4/7 διπόντων και 5/8 τριπόντων, μαζί με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά και 3 κλεψίματα.

Δίνοντας πέραν από σκορ και θέαμα με τα καρφώματά του για να ξεσηκώσει τους συμπατριώτες του στο Τάμπερε.

EuroBasket 2025: Το statline του Μάρκανεν στο ημίχρονο

  • Πόντοι - 29
  • Λεπτά - 14'04''
  • Δίποντα - 4/7
  • Τρίποντα - 5/8
  • Βολές - 6/7
  • Ριμπάουντ - 2
  • Ασίστ - 1
  • Λάθη - 1
  • Κλεψίματα - 3
@Photo credits: FIBA
     

