Η FIBA επέβαλε χρηματικό πρόστιμο αλλά και αποβολή για ένα παιχνίδι με τριετή αναστολή στον Φιλίπ Πετρούσεφ, για το χτύπημα που έκανε στον αγώνα με την Πορτογαλία στο EuroBasket 2025.

Λίγα λεπτά είχαν περάσει από το τζάμπολ στην αναμέτρηση του EuroBasket 2025 ανάμεσα στη Σερβία και την Πορτογαλία, προτού ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβληθεί από τους διαιτητές του αγώνα. Ο Σέρβος ψηλός, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε διακοπές ή εντάσεις, χτύπησε τον Ντιόγκο Μπρίτο στο στομάχι!

Οι διαιτητές, αφού είδαν τη φάση στο ριπλέι αποφάσισαν να αποβάλουν τον Πετρούσεφ, με τη FIBA μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, να κάνει γνωστές τις ποινές που επέβαλε στον παίκτη για αυτή την πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, στον Σέρβο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ αλλά και αποβολή από έναν αγώνα με τριετή αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση όπου υποπέσει ξανά σε αντίστοιχη παράβαση, πέρα από τις νέες ποινές θα πρέπει να μείνει εκτός για ένα παιχνίδι.

Ο ίδιος θα μπορέσει να παίξει στον επερχόμενο αγώνα με αντίπαλο τη Λετονία (30/8, 18:00).