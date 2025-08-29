Οι άνθρωποι των Λέικερς βρέθηκαν στο ματς της Σλοβενίας με την Πολωνία στο Eurobasket 2025 για να δουν από κοντά το αστέρι της ομάδας, Λούκα Ντόντσιτς.

Η Πολωνία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Σλοβενία, επικρατώντας στο πρώτο τους παιχνίδι στο Eurobasket 2025 με το εντυπωσιακό 105-95. Τρομεροί Λόιντ και Πονίτκα για τους νικητές, απελπιστικά μόνος ο Ντόντσιτς για τους ηττημένους.

Πάντως ο Luka Magic είχε και την συμπαράσταση των Λέικερς στο ματς. Και συγκεκριμένα των Ρομπ Πελίνκα και Τζίνι Μπας. Ο GM των λιμνάμνθρωπων και η Κυβερνήτης της ομάδας (παρέμεινε στο πόστο αυτό μετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου στον Μαρκ Γουόλτερ) είδαν από κοντά τη μάχη του Σλοβένου γκαρντ, ωστόσο όπως αποδείχθηκε δεν του έφεραν γούρι, με τη Σλοβενία να μπαίνει σε περιπέτειες.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πολωνικής καταγωγής, πρώην φορ της εθνικής Γερμανίας, Λούκας Ποντόλσκι που προφανώς υποστήριζε την παρέα του Μπαλτσερόφσκι.