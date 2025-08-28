EuroBasket 2025: Με Όσμαν και Μιλουτίνοφ το TOP 10 της πρώτης μέρας
Το EuroBasket 2025 ξεκίνησε με μπόλικο θέαμα και το top 10 της πρώτης ημέρας να είναι άκρως εντυπωσιακό, έχοντας μάλιστα και άρωμα... Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού!
Στην 10η θέση, το αστραπιαίο πρώτο βήμα του Τσέντι Όσμαν, έκανε τον αμυντικό να χάσει την ισορροπία του, με τον Τούρκο να βρίσκει την ευκαιρία και να ευστοχεί σε τρίποντο.
Από την άλλη, στην 7η θέση, βρίσκουμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάτησε δυνατά, πήρε τα βήματα του Εσθονού αντιπάλου του και κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό.
Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη φάση πέραν του τρομερού καρφώματος του Σεμούς Χαζέρ στα... μούτρα των Πορζίνγκις και Μπέρτανς.
Το απολαυστικό TOP 10 της πρώτης μέρας του EuroBasket 2025:
THE GREATEST SHOW ON EARTH IS BACK 🔥— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
This was only Day 1, and we've already got some of the best plays of the year in Top 10 Plays, presented by Nike 💥#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/sXIZdDS6Is
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.