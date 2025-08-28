Τσέντι Όσμαν και Νίκολα Μιλουτίνοφ βρέθηκαν στο TOP 10 της πρώτης μέρας του EuroBasket 2025, με τον μεν Τούρκο να... ξαπλώνει έναν αντίπαλό του στο παρκέ και τον δε Σέρβο να «σβήνει» τα φώτα!

Το EuroBasket 2025 ξεκίνησε με μπόλικο θέαμα και το top 10 της πρώτης ημέρας να είναι άκρως εντυπωσιακό, έχοντας μάλιστα και άρωμα... Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού!

Στην 10η θέση, το αστραπιαίο πρώτο βήμα του Τσέντι Όσμαν, έκανε τον αμυντικό να χάσει την ισορροπία του, με τον Τούρκο να βρίσκει την ευκαιρία και να ευστοχεί σε τρίποντο.

Από την άλλη, στην 7η θέση, βρίσκουμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάτησε δυνατά, πήρε τα βήματα του Εσθονού αντιπάλου του και κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό.

Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη φάση πέραν του τρομερού καρφώματος του Σεμούς Χαζέρ στα... μούτρα των Πορζίνγκις και Μπέρτανς.

Το απολαυστικό TOP 10 της πρώτης μέρας του EuroBasket 2025: