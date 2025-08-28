Eurobasket 2025 Diary Day 2: Στην τελική ευθεία η Εθνική για μια πρεμιέρα με άρωμα... πρωτιάς

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Eurobasket 2025.

Δεύτερη αγωνιστική ημέρα του Eurobasket 2025 και η αποστολή του Gazzetta παρέα με τη Novibet βρίσκονται στη Λεμεσό, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Εθνικής!

Η διψασμένη Ιταλία με το πολύ ανανεωμένο και αθλητικό ρόστερ και τα mind games του Τζιανμάρκο Ποτζέκο, που ελπίζει σε μία διαφορετική πρεμιέρα σε σχέση με την ελληνοϊταλική μονομαχία στο Ακρόπολις, είναι το πρώτο και αποφασιστικό εμπόδιο που καλείται να υπερκεράσει η Εθνική μας ομάδα για να μπει με το δεξί στο 42ο Eurobasket.

Οι διεθνείς του νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη, είχαν μόλις μία προπόνηση την παραμονή κι ένα πρωινό χαλάρωμα με σουτ ανήμερα του αγώνα και αξιοποίησαν τις ελεύθερες ώρες του απογεύματος στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο που διαμένουν όλες οι αποστολές, λίγο έξω από την Λεμεσό, το οποίο παρέχει όλες τις ανέσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ξέρει καλά γιατί το επέλεξε πριν 4 χρόνια για τις διακοπές τις οποίες έκανε δώρο στους συμπαίκτες του στους Μπακς, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ. Κατά έναν τρόπο, η πόλη που φιλοξενεί την 3η του συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του ξυπνάει ευχάριστες αναμνήσεις, τις οποίες θέλει να διανθίσει με κάτι που έχει ονειρευτεί από μικρός: την διάκριση με την «γαλανόλευκη» φανέλα.

Το κίνητρο για την επιστροφή στην ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 ολόκληρα χρόνια είναι τεράστιο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους «ατζούρι», που έχουν να την βιώσουν από το 2003 στην Στοκχόλμη, όταν μας απέκλεισαν στα προημιτελικά. Το σίγουρο είναι ότι ο νικητής της πρεμιέρας, θα βάλει τις βάσεις για την διεκδίκηση της πρωτιάς…