EuroBasket 2025, Βαλαντσιούνας: Προσπέρασε τον Μαρκ Γκασόλ στη λίστα των ριμπάουντ
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο... πύργος της Λιθουανίας στην πρεμιέρα του φετινού EuroBasket. Οι Λιθουανοί επικράτησαν της Μεγάλης Βρετανίας με 94-70 και πέτυχαν μάλιστα ρεκόρ στον τομέα των ριμπάουντ.
Ένα ρεκόρ το οποίο εν πολλοίς οφείλεται και στον ίδιο τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, που προσέθεσε ένα ακόμα milestone δίπλα στο όνομά του.
Τα 57 που μάζεψαν οι Λιθουανοί στην αναμέτρηση με τους Βρετανούς, αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό που κατάφερε να συλλέξει μία ομάδα σε EuroBasket. Και αν τα 34 αμυντικά ριμπάουντ φαίνονται ένας νορμάλ αριθμός, τα 23 επιθετικά έκαναν τη διαφορά.
Από αυτά τα 57 ριμπάουντ, τα 9 κατέληξαν στα χέρια του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο σέντερ της Λιθουανίας και των Ντένβερ Νάγκετς, χρειαζόταν 8 για να προσπεράσει τον Μαρκ Γκασόλ, στη λίστα με τους κορυφαίους ριμπάουντερ όλων των εποχών στα EuroBasket.
Πλέον, ο Βαλαντσιούνας με 309 συνολικά ριμπάουντ, προσπέρασε τον Μαρκ Γκασόλ που φιγουράρει στην 5η θέση με 307. Πρώτος φυσικά ο Πάου Γκασόλ με 475, με τους Ντιρκ Νοβίτσκι και Μπορίς Ντιό πίσω του. Ενώ η ελληνική παρουσία στη σχετική λίστα ανήκει στον Γιάννη Μπουρούση, που με 257 ριμπάουντ συνολικά, βρίσκεται στην 7η θέση.
Οι κορυφαίοι ριμπάουντερ στο EuroBasket
📈 Lithuania's Jonas Valanciunas 🇱🇹 rises to fourth in the FIBA #EuroBasket 𝐫𝐞𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐭𝐬, overtaking Spain's Marc Gasol on the opening day of the 2025 edition! pic.twitter.com/ylQxuUXgXs— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
