Η Λιθουανία μάζεψε 57 ριμπάουντ απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία και έκανε ρεκόρ στην ιστορία των Eurobasket!

Η Λιθουανία έγραψε ιστορία στο παιχνίδι απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία για την πρεμιέρα του EuroBasket 2025, με την «Λιέτουβα» να σπάει το ρεκόρ των περισσότερων ριμπάουντ σε ένα ματς πανευρωπαϊκού!

Η πιεστική άμυνα των Λιθυουανών ανάγκασε την Μεγάλη Βρετανία να σουτάρει με το φτωχό 33% εντός παιδιάς, γεγονός που βοήθησε τους τυπικά φιλοξενούμενους να μαζέψουν 57(!) ριμπάουντ (34 αμυντικά και 23 επιθετικά)!

Αυτό είναι ένα νούμερο που καμία άλλη ομάδα δεν έχει πιάσει σε EuroBasket, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 54 και κρατούσε από το 2013.

Στο EuroBasket της Σλοβενίας, η Κροατία είχε μαζέψει 54 ριμπάουντ σε παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα και ισοφάρισε την επίδοση της Ρωσίας το 1995, όταν οι Ρώσοι είχαν τόσα απέναντι στην Φινλανδία.

Αναλυτικά οι κορυφαίες επιδόσεις στα ριμπάουντ σε Eurobasket: