Eurobasket 2025, Λιθουανία: Ρεκόρ με 57 ριμπάουντ για την «Λιέτουβα»

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Βαλαντσιούνας
Η Λιθουανία μάζεψε 57 ριμπάουντ απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία και έκανε ρεκόρ στην ιστορία των Eurobasket!

Η Λιθουανία έγραψε ιστορία στο παιχνίδι απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία για την πρεμιέρα του EuroBasket 2025, με την «Λιέτουβα» να σπάει το ρεκόρ των περισσότερων ριμπάουντ σε ένα ματς πανευρωπαϊκού!

Η πιεστική άμυνα των Λιθυουανών ανάγκασε την Μεγάλη Βρετανία να σουτάρει με το φτωχό 33% εντός παιδιάς, γεγονός που βοήθησε τους τυπικά φιλοξενούμενους να μαζέψουν 57(!) ριμπάουντ (34 αμυντικά και 23 επιθετικά)!

Αυτό είναι ένα νούμερο που καμία άλλη ομάδα δεν έχει πιάσει σε EuroBasket, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 54 και κρατούσε από το 2013.

Στο EuroBasket της Σλοβενίας, η Κροατία είχε μαζέψει 54 ριμπάουντ σε παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα και ισοφάρισε την επίδοση της Ρωσίας το 1995, όταν οι Ρώσοι είχαν τόσα απέναντι στην Φινλανδία.

Αναλυτικά οι κορυφαίες επιδόσεις στα ριμπάουντ σε Eurobasket:

ΚατάταξηΟμάδαΑντίπαλοςΈτοςΡιμπάουντ
1ΛιθουανίαΜεγάλη Βρετανία202557
2ΡωσίαΦινλανδία199554
=ΚροατίαΕλλάδα201354
4ΠολωνίαΙσλανδία201753
=ΤουρκίαΙσλανδία201553
=ΣλοβενίαΚροατία201353
6ΦινλανδίαΡωσία201352
=ΜαυροβούνιοΟυγγαρία201752
=ΓερμανίαΙταλία200752
=ΡωσίαΦινλανδία201352
10Μεγάλη ΒρετανίαΙσραήλ201351
=ΙσπανίαΤσεχία201751
