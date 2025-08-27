Eurobasket 2025, Λιθουανία: Ρεκόρ με 57 ριμπάουντ για την «Λιέτουβα»
Η Λιθουανία έγραψε ιστορία στο παιχνίδι απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία για την πρεμιέρα του EuroBasket 2025, με την «Λιέτουβα» να σπάει το ρεκόρ των περισσότερων ριμπάουντ σε ένα ματς πανευρωπαϊκού!
Η πιεστική άμυνα των Λιθυουανών ανάγκασε την Μεγάλη Βρετανία να σουτάρει με το φτωχό 33% εντός παιδιάς, γεγονός που βοήθησε τους τυπικά φιλοξενούμενους να μαζέψουν 57(!) ριμπάουντ (34 αμυντικά και 23 επιθετικά)!
Αυτό είναι ένα νούμερο που καμία άλλη ομάδα δεν έχει πιάσει σε EuroBasket, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 54 και κρατούσε από το 2013.
Στο EuroBasket της Σλοβενίας, η Κροατία είχε μαζέψει 54 ριμπάουντ σε παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα και ισοφάρισε την επίδοση της Ρωσίας το 1995, όταν οι Ρώσοι είχαν τόσα απέναντι στην Φινλανδία.
Αναλυτικά οι κορυφαίες επιδόσεις στα ριμπάουντ σε Eurobasket:
|Κατάταξη
|Ομάδα
|Αντίπαλος
|Έτος
|Ριμπάουντ
|1
|Λιθουανία
|Μεγάλη Βρετανία
|2025
|57
|2
|Ρωσία
|Φινλανδία
|1995
|54
|=
|Κροατία
|Ελλάδα
|2013
|54
|4
|Πολωνία
|Ισλανδία
|2017
|53
|=
|Τουρκία
|Ισλανδία
|2015
|53
|=
|Σλοβενία
|Κροατία
|2013
|53
|6
|Φινλανδία
|Ρωσία
|2013
|52
|=
|Μαυροβούνιο
|Ουγγαρία
|2017
|52
|=
|Γερμανία
|Ιταλία
|2007
|52
|=
|Ρωσία
|Φινλανδία
|2013
|52
|10
|Μεγάλη Βρετανία
|Ισραήλ
|2013
|51
|=
|Ισπανία
|Τσεχία
|2017
|51
