Ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του EuroBasket 2025 για την Εθνική ομάδα.

Η δράση στο EuroBasket 2025 άρχισε και πλέον απομένει μόλις μία μέρα για το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας στη Λεμεσό της Κύπρου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Πέμπτη (28/9, 21:30).

Ο Νίκος Γκάλης, ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μία από τις χρυσές περιόδους του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από δημοσίευση για τη «γαλανόλευκη».

«Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο EuroBasket 2025. Με αποφασιστικότητα, συγκέντρωση, υγεία & τύχη και βέβαια με όλους τους Έλληνες πάντα δίπλα της. Η Εθνική Ελλάδας είναι η Ομάδα μας».