EuroBasket 2025, Λετονία - Τουρκία: Απίθανο poster κάρφωμα του Χαζέρ πάνω στον Πορζίνγκις και τον Μέγιερις (vid)
Η Λετονία υποδέχτηκε την Τουρκία στη Ρίγα για το πρώτο τους παιχνίδι του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου το σύνολο του Εργκίν Άταμαν πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Χαζέρ πήρε τη μπάλα και πήγε προς το καλάθι. Εκεί τόσο ο Κρίσταπς Πορζίνγκις όσο και ο Μάρεκς Μέγιερις προσπάθησαν να τον σταματήσουν αλλά εκείνος ολοκλήρωσε την επίθεση με ένα τρομερό poster κάρφωμα!
SEHMUS HAZER WITH THE DUNK OF #EUROBASKET ALREADY 😳😳😳 pic.twitter.com/kDoFDdvl6D— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
