EuroBasket 2025, Ισπανία: Χουάντσο σε τρομερά κέφια ενόψει της πρεμιέρας (vid)
Μία μέρα απομένει ώστε να αρχίσει και ο όμιλος του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι εθνικές ομάδες έχουν φτάσει και το Gazzetta μεταφέρει από την πλευρά του τον παλμό του τουρνουά.
Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο της προπόνησης της Ισπανίας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος σε σουτάκια που έκανε και δείχνει να είναι πανέτοιμος για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γεωργία (28/8, 15:00).
🇪🇸 Χουάντσο σε τρομερά κέφια ενόψει της πρεμιέρας της Ισπανίας στο Eurobasket! pic.twitter.com/7bhCQNBc1k— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
