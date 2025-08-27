Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στην προπόνηση πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Αποστολή στην Κύπρο: Νίκος Ράπτης.

Μία μέρα απομένει ώστε να αρχίσει και ο όμιλος του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι εθνικές ομάδες έχουν φτάσει και το Gazzetta μεταφέρει από την πλευρά του τον παλμό του τουρνουά.

Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο της προπόνησης της Ισπανίας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος σε σουτάκια που έκανε και δείχνει να είναι πανέτοιμος για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Γεωργία (28/8, 15:00).