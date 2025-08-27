Eurobasket 2025 Diary Day 1: Το κλίμα στη Λεμεσό και η αντίστροφη μέτρηση για την Εθνική!

Η αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και μας μεταφέρουν καθημερινά το ρεπορτάζ για το Eurobasket 2025.

Η προσμονή για το τζάμπολ του 42ου Eurobasket στην Λεμεσό, για λόγους… αναγνώρισης του εδάφους δουλειάς, αντιμετωπίστηκε με πολλές ώρες παρουσίας στο κουκλίστικο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που ανακαινίστηκε πρόσφατα! Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας (άνω των 32 βαθμών) με την υγρασία που ξεπερνάει το 70%, παραπέμπει λίγο σε κλιματολογικές συνθήκες Μέσης Ανατολής, ωστόσο, εδώ στην Κύπρο, ο κλιματισμός στους εσωτερικούς χώρες είναι τόσο δυνατός, που μετά από κάποιες ώρες το φτέρνισμα πέφτει σύννεφο!

Οι καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου των ομάδων, παραμονές των αγώνων, έδωσαν… ψωμάκι. Στα δικά μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας και νέος ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλης Σπανούλης, εξέπεμψε μεγάλη αυτοπεποίθηση και κατέστησε σαφές ότι ο Γιάννης δεν θα παίξει με καθεστώς περιορισμού λεπτών συμμετοχής όπως στις προηγούμενες διοργανώσεις και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Ποτζέκο ήταν απολαυστικός και προκάλεσε άφθονο γέλιο (με την καλή έννοια) στην αίθουσα.

Παρ’ ότι δήλωσε ότι θα χρειαστεί ελεύθερο σκοπευτή για να περιορίσει τον Αντετοκούνμπο, επέλεξε τον Σπανούλη όταν ρωτήθηκε ποιον εκ των δύο θα κλείδωνε στα αποδυτήρια, αν είχε αυτή την επιλογή. Η ελληνοϊταλική μονομαχία στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου, είναι προ των πυλών και με την Ιταλία να μετράει 22 χρόνια χωρίς μετάλλιο στην διοργάνωση και την Ελλάδα 16, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο ματς θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη του Eurobasket 2025. Παίκτες που ιδρώνουν καθημερινά στο παρκέ και ένας προπονητής, ο Βασίλης Σπανούλης, που με το πάθος και το ήθος του εμπνέει μια ολόκληρη γενιά. Γιατί, όπως τονίζει κι εκείνος, δεν είναι η πορεία που θα διαγράψεις αλλά όλοι εκείνοι που επηρεάζεις στην

πορεία σου. Και εκεί είναι που γεννιέται η πραγματική διαφορά! Το πρόγραμμα Giant Heart της Novibet και ο ζωντανός θρύλος Βασίλης Σπανούλης είναι μαζί… έτοιμοι για πράξεις που κάνουν τη διαφορά!