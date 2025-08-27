Οι διεθνείς μας βρήκαν την ευκαιρία να το απολαύσουν στην επίσημη φωτογράφιση της Εθνικής μας ομάδας.

Αντίστροφα μετρά η Ελλάδα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο και προετοιμάζεται σιγά σιγά για την μάχη κόντρα στην Ιταλία (live Gazzetta, 21:30, 28/8). Η απογευματινή προπόνηση ακυρώθηκε.

Οι παίκτες του Σπανούλη είχαν την ευκαιρία να κάνουν την επίσημη φωτογράφιση της ομάδας και το κλίμα ήταν υπέροχο. Χαμόγελα, πειράγματα και γενικότερα μια όμορφη ατμόσφαιρα. Ευχή όλων τα χαμόγελα αυτά να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά και η Εθνική μας να επιστρέψει στα μετάλλια, για πρώτη φορά μετά το 2009. Τότε είχε κατακτήσει το χάλκινο.