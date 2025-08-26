Ο Τσέντι Όσμαν, μίλησε για το πόσο έτοιμη είναι η Τουρκία για το EuroBasket 2025.

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για να δοθεί το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025, με τα παιχνίδια της πρώτης ημέρας να είναι προγραμματισμένα για τις 27 Αυγούστου.

Η Τουρκία ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε έναν από τους πιο δύσκολους ομίλους. Ο Τσέντι Όσμαν από την πλευρά του, μιλώντας για το τουρνουά, αναφέρθηκε σε αυτή τη δυσκολία που έχει το συγκεκριμένο γκρουπ.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά που έχουν γίνει ποτέ. Κάθε ομάδα έχει έρθει με το καλύτερο δυνατό ρόστερ της. Ξεκινώντας με τη Λετονία, προφανώς θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε μια καλή περίοδο προετοιμασίας, σχεδόν για έναν μήνα, ενάμιση μήνα. Όλοι είναι έτοιμοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι.

Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και ότι έχουμε "χτιστεί" για αυτή τη στιγμή. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο να προχωράμε παιχνίδι με το παιχνίδι και θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε.

Σίγουρα, ναι, αυτός είναι ένας από τους πιο δύσκολους ομίλους. Υπάρχει η ομάδα της διοργανώτριας χώρας, υπάρχει η Σερβία, προφανώς η Τσεχία, και μετά η Εσθονία και η Πορτογαλία που ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Αλλά στην τελική, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι».