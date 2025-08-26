Αταμάν για τον γιο του, Σαρπ: «Είναι ένας... εθελοντής βοηθός προπονητή»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το EuroBasket 2025 και αποκάλυψε τον ρόλο που έχει ο... γιος του, Σαρπ, στην εθνική Τουρκίας!

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη του EuroBasket 2025 και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει την αντίστροφη μέτρησή τους ενόψει της πρεμιέρας του πολυαναμενόμενου τουρνουά.

Ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του για το τουρνουά, μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον ρόλο που έχει ο... γιος του, Σαρπ, στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν έχει ρόλο στην ομάδα απάντησε: «Φυσικά, δεν είναι επίσημα ο προπονητής γιατί είναι μόλις 15 ετών. Αλλά περνάει την προετοιμασία μαζί μας. Κάνει σκάουτινγκ, βοηθάει την ομάδα. Και ξέρει πολύ καλό μπάσκετ. Οπότε με βοηθάει και βοηθάει τους παίκτες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής βοηθός προπονητής. Με βοηθάει και βοηθάει και τους παίκτες. Είναι μέρος της ομάδας» ενώ για το αν θα τον προσλάβουν μετά το τουρνουά είπε: «Θα δούμε» χαμογελώντας.

Ως προς το γεγονός ότι έχει να διαχειριστεί μία ομάδα με αστέρες του NBA και της Τουρκίας ανέφερε: «Πολύ εύκολο για εμένα. Έχω την εμπειρία, πάνω από 25 χρόνια στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας, έναν μήνα. Τώρα η χημεία της ομάδας είναι εντάξει. Δεν είχαμε δυσκολίες. Όταν έχεις παίκτες όπως έχω εγώ τώρα στο ρόστερ, είναι πιο εύκολο να βρεθεί η χημεία.

Είτε χάσεις είτε νικήσεις στο πρώτο παιχνίδι, τίποτα δεν αλλάζει. Θα είναι σημαντικό να τερματίσουμε στις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος σε αυτό το στάδιο».