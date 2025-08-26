Η αποστολή της Ελλάδας για το EuroBasket 2025, έφτασε στο ξενοδοχείο της στη Λεμεσό. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Λίγες ημέρες έχουν μείνει πλέον για την έναρξη του EuroBasket 2025 και η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας έφτασε στην Κύπρο, όπου θα πραγματοποιήσει τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Ελλάδας έφτασαν με πούλμαν και συνοδεία περιπολικού στο ξενοδοχείο όπου θα μείνουν στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζουμε ότι η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου (21:30) με αντίπαλο την Ιταλία.

Η άφιξη της Ελλάδας στο ξενοδοχείο της Λεμεσού