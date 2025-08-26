Σλούκας: «Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον... άσο»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τους point guard της Εθνικής στην αναχώρηση της ομάδας για την Κύπρο και το Eurobasket 2025.

Αντίστροφα μετρά η Εθνικής μας ομάδας για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 κόντρα στην Ιταλία στις 28/8 (21:30). Στη συνέχεια θα κοντραριστεί με την Κύπρο (30/8, 18:15), τη Γεωργία (31/8, 15:00), τη Βοσνία (2/9, 15:00) και θα κλείσει τον όμιλο απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).

Η αποστολή της Ελλάδας θα αναχωρήσει για την Κύπρο και την πρώτη φάση του τουρνουά σήμερα στις 13:30. Θα πετάξει για Λάρνακα και από εκεί οδικώς για Λεμεσό.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της ομάδας και στάθηκε στη θέση του point guard: «Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά. Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».