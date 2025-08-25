Ντράγκαν Σάκοτα: «Ο Γιάννης καθορίζει τη μοίρα της Ελλάδας, η ΑΕΚ θα ζητήσει το ρεκόρ Γκίνες για μένα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, λίγο πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025, μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του, αναφερόμενος στην εξαιρετική κατάσταση της Σερβίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα για την πορεία προς το μετάλλιο και αποκάλυψε ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει να του αποδοθεί το ρεκόρ Γκίνες για την 53η σεζόν παρουσίας του στα παρκέ ως πρώτος προπονητής.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ έδωσε συνέντευξη στη Mozzart Sport και μίλησε για την Εθνική Σερβίας και τις βλέψεις της στον δρόμο προς το χρυσό στο φετινό EuroBasket. Αναφερόμενος στην Εθνική Ελλάδας ως μία από τις διεκδικήτριες, που, όπως είπε, μπορεί να κοντράρει τη Σερβία, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 12άδα. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της ΑΕΚ να ζητήσει την επίσημη καταχώριση του ρεκόρ Γκίνες για τη μακρόχρονη παρουσία του στα παρκέ ως head coach, καθώς φέτος θα είναι η 53η του χρονιά.

Η απόδοση της Σερβίας στα φιλικά ήταν εντυπωσιακή, με τον βετεράνο κόουτς να εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας, «Είδα όλα τα παιχνίδια και η εντύπωση είναι η καλύτερη δυνατή. Είμαστε τέτοιος λαός που πάντα αναρωτιόμαστε: “Είναι καλό που είναι τόσο καλό;” Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το ταλέντο αυτών των παικτών, ήταν μόνο θέμα να βρεθούν όλοι μαζί. Τώρα δείχνουν ωριμότητα στο παιχνίδι, κάτι πολύ ικανοποιητικό, και προσωπικά είμαι υπερευχαριστημένος με την τρέχουσα κατάσταση».

Σε ερώτηση για τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Σερβίας, απάντησε ότι πιστεύει πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που μπορούν να βάλουν φρένο στην ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς, «Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Είναι σεβαστές ομάδες. Εμφανίστηκε τώρα και η Τουρκία με μια σύνθεση που δεν είχε ποτέ ξανά. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στη ζυγαριά, όταν εξετάζουμε τι μπορεί να πετύχει η δική μας εθνική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να είμαστε μέσα στα φαβορί, αλλά χρειάζεται προσοχή και να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για την Ελλάδα και την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο σχολίασε, «Με τον Γιάννη είναι εντελώς διαφορετικοί. Χωρίς αυτόν βασίζονται στην άμυνα και στη μάχη. Με τον Γιάννη παίρνουν πόντους από το ζωγραφιστό και στον αιφνιδιασμό, κάτι που ανεβάζει την αυτοπεποίθηση των άλλων. Είναι ο παίκτης που καθορίζει τη μοίρα τους. Όσο τραβάει αυτός, μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Αν κάποιος τον σταματήσει, οι Έλληνες θα έχουν πρόβλημα. Τους βλέπω πάντως μέσα στα φαβορί για μετάλλιο».

Για το αν είναι δύσκολο να είσαι προπονητής στην όγδοη δεκαετία της ζωής σου, είπε, «Τώρα είναι πιο εύκολο. Όταν ήμουν νεότερος, πάλευα να αποδείξω τον εαυτό μου, να επιβιώσω, να πετύχω για την οικογένεια. Τώρα είμαι απαλλαγμένος από αυτά. Έχω οργανωθεί καλύτερα με τους συνεργάτες μου που παρακολουθούν πολύ καλά τις εξελίξεις και μου παρουσιάζουν πράγματα, ώστε να μη χρειάζεται να τα σκέφτομαι όλα μόνος. Ως πιο έμπειρος παίρνω αποφάσεις χωρίς πολλή σκέψη και το ένστικτό μου ποτέ δεν με έχει προδώσει. Προσωπικά, μου είναι πιο εύκολο από ό,τι πριν από 10–20 χρόνια».

Για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, σχολίασε ότι παρά τα χρόνια του δεν τον έχει ξεπεράσει στα χρόνια υπηρεσίας τους ως πρώτος προπονητής, «Πρώτα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Είναι πράγματι ο πιο μεγάλος σε ηλικία ενεργός προπονητής, αλλά εγώ έχω τη μεγαλύτερη θητεία από όλους, πιθανότατα και στον κόσμο. Αυτή θα είναι η 53η σεζόν μου ως πρώτος προπονητής και πιστεύω ότι κανείς δεν έχει τόσο μακρά θητεία. Αμφιβάλλω αν κάποιος άλλος θα καταφέρει να το ξεπεράσει».

Μίλησε, τέλος, για το ενδεχόμενο να του απονεμηθεί το ρεκόρ Γκίνες στην ΑΕΚ, «Όσο ξέρω, νομίζω ότι η ομάδα θα ζητήσει και το ρεκόρ Guinness. Ήδη έχουμε ένα τέτοιο για εκείνο το παιχνίδι του 1968, όταν η ΑΕΚ είχε 80.000 θεατές στο γήπεδο. Αυτό που με κρατάει είναι ότι οι αποφάσεις μου, συνδυασμένες με την εμπειρία, δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Είναι σαν το σκάκι: βλέπεις μπροστά. Αν και δεν συγκρίνονται σκάκι και μπάσκετ, πολλές φορές έτσι λειτουργώ κι εγώ.»