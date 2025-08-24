Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε της Ουκρανίας με 65-62 και θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16 στο EuroBasket Β' κατηγορίας.

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική στον Δ΄ όμιλο του EuroBasket Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς επικράτησε με 65-62 της Ουκρανίας.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 9-16 στους αγώνες κατάταξης του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 10-24, 28-44, 44-55, 62-65

Ελλάδα (Καλογερόπουλος): Χουσελά 3(1), Κακαρά 6, Φουστέρη 24(5), Μιλητσοπούλου, Προδρομίδη, Παπαδάκου, Βουγιούκα 12(3), Σκούμα 5, Ντοκμετζή, Μπεκίρη, Τουμπανιάρη 15, Καβελίδη.