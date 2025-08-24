Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γαλλία χτύπησε στο πρόσωπο και μάτωσε.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπεσε στο glass floor δείχνοντας να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο μετά από φάουλ που δεν δόθηκε. Ο ίδιος τελικά σηκώθηκε και δέχθηκε το χειροκρότημα από τους φιλάθλους όσο πήγαινε για τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχε ματώσει.