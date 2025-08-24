Λιόλιος: «Είμαι σίγουρος πως θα γυρίσουμε χαρούμενοι από το Eurobasket»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε πριν από το ματς με την Γαλλία και υπογράμμισε ότι είναι αισιόδοξος ενόψει του Eurobasket.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ερχόμενο Eurobasket εξηγώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει από το Eurobasket με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου

«Τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάει το ταξίδι μας. Πρέπει να πάμε δυνατά, ενωμένοι, ψυχωμένοι για να κατακτήσουμε αυτό που τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει. Η Εθνική ομάδα ανήκει στους Έλληνες, στα 10 εκατομμύρια που είναι εντός Ελλάδος και τα άλλα 10 που είναι εκτός.

Αυτά τα παιδιά θα μας εκπροσωπήσουν, αυτά τα παιδιά τα αγαπάμε. Έχουν ένα εντυπωσιακό, δυνατό, καλό κλίμα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα είμαστε μαζί τους. Είμαστε όλοι μαζί τους. Φαίνεται αυτό. Έχουν τη θετική μας ενέργεια κι εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε χαρούμενοι. Για αυτούς τους Έλληνες θα παλέψουμε και θα γυρίσουμε όπως πρέπει»