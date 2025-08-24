Οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Τολιόπουλος «άνοιξαν» την γαλλική άμυνα με διαδοχικά τρίποντα.

Οι δύο διεθνείς γκαρντ φρόντισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού αγώνα με την Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου έβαλαν την «υπογραφή» τους στο παιχνίδι με δύο σερί τρίποντα.

Πρώτα ευστόχησε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και στην αμέσως επόμενη επίθεση πήρε την σκυτάλη ο Βασίλης Τολιόπουλος.