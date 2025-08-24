Eurobasket 2025, Ελλάδα - Γαλλία: Ο Λεσόρ στο ΟΑΚΑ (vid)
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχασε την ευκαιρία και βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκατστάσεων.
Συγκεκριμένα ταξίδεψε στην Αθήνα την Κυριακή (24/8) ενόψει και της προετοιμασίας των «πρασίνων» και φυσικά έσπευσε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Ελλάδας - Γαλλίας.
Μάλιστα κατά την είσοδό του στο παρκέ αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τον ίδιο να μην μπορεί να ενισχύσει την ομάδα της Γαλλίας λόγω του τραυματισμού του.
Δείτε το σχετικό βίντεο
