Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στην Αθήνα και έσπευσε να μεταβεί στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens) προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς Ελλάδας - Γαλλίας.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχασε την ευκαιρία και βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκατστάσεων.

Συγκεκριμένα ταξίδεψε στην Αθήνα την Κυριακή (24/8) ενόψει και της προετοιμασίας των «πρασίνων» και φυσικά έσπευσε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Ελλάδας - Γαλλίας.

Μάλιστα κατά την είσοδό του στο παρκέ αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τον ίδιο να μην μπορεί να ενισχύσει την ομάδα της Γαλλίας λόγω του τραυματισμού του.