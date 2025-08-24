Ελλάδα - Γαλλία: Τα σουτάκια του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από το φιλικό (vid)
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Γαλλία στο πλαίσιο του τελευταίου φιλικού προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση.
Ο Greek Freak την ώρα που πάτησε στο glass floor γνώρισε την αποθέωση από όσους βρίσκονταν στις κερκίδες, 90 περίπου λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
Το ζέσταμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
🇬🇷🙌 Το ζέσταμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του αγώνα κόντρα στην Γαλλία. pic.twitter.com/FeCU3B7Ptj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 24, 2025
