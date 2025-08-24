Ελλάδα - Γαλλία: Τα σουτάκια του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από το φιλικό (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας πριν από το EuroBasket 2025 κόντρα στη Γαλλία.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Γαλλία στο πλαίσιο του τελευταίου φιλικού προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση.

Ο Greek Freak την ώρα που πάτησε στο glass floor γνώρισε την αποθέωση από όσους βρίσκονταν στις κερκίδες, 90 περίπου λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Το ζέσταμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

@Photo credits: INTIME, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
     

