Πάσπαλι για Σερβία: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να μας σταματήσει για το χρυσό»

O Zάρκο Πάσπαλι εξέφρασε τη σιγουριά του για την πορεία της Σερβίας στο Eurobasket.

Είναι θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πάντα η άποψη του έχει βαρύτητα. Ο Ζάρκο Πάσπαλι μίλησε στη mozzartsport και έδειξε σίγουρος πως η Σερβία θα καταφέρει να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Εurobasket. Δεν βλέπει ομάδα που να μπορεί να αμφισβητήσει τους Σέρβους.

«Είμαστε οι πιο δυνατοί, χωρίς καμία αμφιβολία.Τι άλλο να πω; Όταν είσαι ο πιο δυνατός, τότε είσαι ο πιο δυνατός. Αυτή η ομάδα είναι η Σερβία, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν βλέπω ποιος μπορεί να μας σταματήσει στο δρόμο προς το χρυσό. Δεν βλέπω έναν πραγματικό αντίπαλο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για αυτό το χρυσό, απλώς να μην ξανασυμβεί αυτό με την Ιταλία.



Έχουμε δημιουργήσει συμπαγή σύνολο που συγκεντρώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μπορείτε να δείτε ότι έχουν ενότητα, ότι θέλουν το χρυσό. Το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν με τον απαραίτητο σεβασμό σε όλους, είμαστε οι πιο δυνατοί», ανέφερε.

Για τον Γιόκιτς και τη νέα... φουρνιά είπε: «Κανείς δεν είναι κοντά. Μαζί με τον Γιόκιτς, ηγέτης είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ένα παράδειγμα για όλους. Όλοι οι άλλοι είναι... εργάτες που είναι έτοιμοι να αναλάβουν όποιες... εργασίες πρέπει. Έχουμε και νέα ονόματα, κάτι που με κάνει χαρούμενο. Ο Βούκσεβιτς, ο Τόπιτς».