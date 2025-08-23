Η Ιταλία, αντίπαλος της Εθνικής μας στο Eurobasket έφτασε στην Κύπρο και στις 28 Αυγούστου θα κοντραριστεί με την Ελλάδα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο έφτασε στην Κύπρο. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και οι Ελλάδα, Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία. Οι Ιταλοί έφεραν μαζί τους 13 παίκτες και θα κοπεί ένας μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου κόντρα στην Ελλάδα (21:30).

Την Παρασκευή η Ιταλία ηττήθηκε από την Ελλάδα που έπαιξε χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκα στο τουρνουά Ακρόπολις. Αμφίρροπη αναμέτρηση που έληξε 74-76 υπέρ της ομάδας του Σπανούλη.

Οι 13 παίκτες της Ιταλίας:

Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα)

Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν)

Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε)

Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια)

Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο)

Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου)

Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου)

Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια)

Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια)

Ρικάρντο Ροσάτο (Τράπανι)

Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια)

Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια)

