Ο General Manager της Εθνικής Ελλάδας, Νίκος Ζήσης, φιλοξενήθηκε στον αέρα του Σπορfm και μίλησε για την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket 2025, τους στόχους, την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και την τελική επιλογή της δωδεκάδας.

Για την προετοιμασία ενόψει EuroBasket: «Κάνουμε ένα χαλάρωμα σήμερα, γιατί έχουμε τρεις αγώνες σε πέντε μέρες. Ουσιαστικά βίντεο και μια χαλαρή προπόνηση εν όψει του αυριανού αγώνα. Η ομάδα είναι πολύ έμπειρη, όλα τα παιδιά και το σταφ αντιλαμβάνονται ότι είναι μια διαδικασία που έχει αρχίσει εδώ και 3-4 εβδομάδες. Το EuroBasket είναι λίγο διαφορετικό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ένας μίνι μαραθώνιος, πολλοί αγώνες για να φτάσεις μέχρι τέλους. Είναι σημαντική η διαχείριση των παικτών για να είναι όλοι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν θα αρχίσει το τουρνουά. Να φτάσουμε πάνω από όλα υγιείς, είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά έχουν λυθεί. Έχουμε ένα πολύ δυνατό φιλικό την Κυριακή με τη Γαλλία, να τελειώσουμε υγιείς και να πάμε πανέτοιμοι στην Κύπρο».

Για τον τραυματισμό του Σαμοντούροβ: «Ευτυχώς είναι καλά, είχε μια μικρή κάκωση και θα είναι κανονικά με την ομάδα».

Για το αν η ομάδα θα βελτιώνεται και στη διάρκεια του EuroBasket: «Όλες οι ομάδες έχουν πέντε αγώνες σε επτά μέρες. Όλοι κάνουν τους υπολογισμούς τους, αλλά πολλά μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τους εαυτούς μας και πώς θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Σίγουρα τα αποτελέσματα χτίζουν την αυτοπεποίθησή σου. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε στα νοκ άουτ.

Για τις παγίδες του ομίλου και τη σημασία των νοκ άουτ: «Ο όμιλος κρύβει παγίδες, είδαμε τη δυναμικότητα της Ιταλίας, η Ισπανία έχει παίξει πολύ καλά στα φιλικά και υπάρχουν επικίνδυνες ομάδες όπως η Βοσνία παρά την απώλεια του Μούσα, η Γεωργία και η Κύπρος που θα παίξει με περηφάνεια. Κάθε ματς είναι κρίσιμο και σημαντικό. Όλες οι ομάδες που έχουν βλέψεις πάντως, ανεξάρτητα από τον όμιλο, σκέφτονται πώς θα είναι στην καλύτερη φόρμα στα νοκ άουτ».

Για τον βαθμό ετοιμότητας της Εθνικής: «Βλέπουμε αγωνιστική βελτίωση της ομάδας. Έχει να κάνει και με τη φυσική κατάσταση των αθλητών μας. Τα παιδιά είχαν το χρόνο να ξεκουραστούν φέτος σε αντίθεση με πέρσι. Αυτό στην αρχή της προετοιμασίας έπαιξε ρόλο ώστε να έχουμε πιο βαριά πόδια, αλλά την τελευταία εβδομάδα η ομάδα δείχνει ότι ανεβαίνει, σουτάραμε καλύτερα στα δύο τελευταία ματς, οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάμε κάθε μέρα πώς θα βελτιωθούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο και αισιόδοξοι για το καλύτερο δυνατό».

Για το φιλικό με τη Γαλλία: «Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Παίξαμε πολλά καλά φιλικά παιχνίδια, με δυνατούς αντιπάλους και αύριο κλείνοντας την προετοιμασία μας θέλουμε να παίξουμε καλά, στην έδρα μας, στο κοινό μας. Ευελπιστούμε πως θα παίξουμε καλά. Η ομάδα αύριο θα είναι πλήρης, ο κόουτς έχει πάντα στο μυαλό του πώς οι αθλητές θα είναι στην καλύτερη κατάσταση όταν θα έρθουν τα επίσημα. Γι’ αυτό είδαμε στο πρώτο και στο δεύτερο ματς του ΟΑΚΑ να υπάρχουν κάποιες απουσίες. Η Γαλλία μπορεί να έχει απουσίες, αλλά είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα που με την ποιότητα και το ταλέντο της πάντα σου δημιουργεί προβλήματα. Έχουν πλούσιο ρόστερ με ποιότητα και αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις».

Για τη μάχη για τις τελευταίες θέσεις της δωδεκάδας: «Νομίζω ότι αύριο ο κόουτς θα ξεκαθαρίσει ποιοι αθλητές θα μείνουν εκτός. Όσοι ήταν εδώ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Είμαι τέσσερα χρόνια στην ομάδα, όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Φέτος είδαμε και πολλά νεαρά παιδιά, είχαμε 7-8 παιδιά κάτω των 22 κι αυτό σημαίνει πολλά γιατί το Νοέμβριο ξεκινάμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχει στο μυαλό μας η ανανέωση της ομάδας, έχουμε μεγάλους αθλητές που μακάρι να μπορούσαν να παίξουν για πάντα, αλλά η Εθνική ομάδα έχει και συνέχεια. Η Εθνική Νέων για λεπτομέρειες δεν έφτασε στα μετάλλια στο EuroBasket U20. Είδαμε παιδιά που ήρθαν από αυτές τις ομάδες, όπως ο Ζούγρης, που ήταν πέρσι στην U20, ο Αβδάλας, ο Σαμοντούροβ και ο Λιοτόπουλος, που ήταν φέτος. Αυτό είναι πολύ θετικό και είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα».

Για τον στόχο της Εθνικής στο EuroBasket: «Πολλές φορές έχουμε πάει στο Ευρωμπάσκετ, έχοντας παίξει κι εγώ σε έξι τέτοιες διοργανώσεις. Πάντα πηγαίναμε με μεγάλα όνειρα. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να πετύχει κάτι μεγάλο, αλλά αυτό πρέπει να το δείξουμε στο παρκέ μέρα με τη μέρα. Η ομάδα έχει χτίσει μια ταυτότητα και μια νοοτροπία από πέρσι, θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για κάτι σημαντικό».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους αν όχι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Φέρνει στην ομάδα ταλέντο, ποιότητα και προσωπικότητα, αλλά ανεβάζει και όλο το σύνολο. Είναι σημαντικό να έχεις το απαραίτητο spacing για να πάρεις από τον Γιάννη αλλά και από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά που μπορούν να δώσουν. Έχουμε τον Σλούκα, τον Μήτογλου, τον Παπανικολάου… δεν χρειάζεται να λέμε όλα τα παιδιά. Ο καθένας ξέρουμε ποιος είναι. Τους αξίζει να κάνουμε κάτι μεγάλο και για τους εαυτούς τους και για τη χώρα μας».

Για το κλίμα μέσα στην ομάδα: «Η καλύτερη απάντηση είναι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι που έρχονται στο γήπεδο ή τη βλέπουν από την τηλεόραση. Η ομάδα είναι ενωμένη, πολλές φορές λέγονται πράγματα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Η ομάδα είναι μια γροθιά που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα. Τα παιδιά θα είναι ενωμένα και θα παλέψουν για το καλύτερο, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να ζητάμε. Η Σερβία είναι το μεγαλύτερο φαβορί που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο EuroBasket, υπάρχουν ομάδες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Λετονία, η Τουρκία, η Ισπανία… μέσα σε αυτές τις ομάδες που έχουν τις δυνατότητες να φτάσουν ψηλά είμαστε κι εμείς».