Οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν από το ΟΑΚΑ και δεν έχασαν την ευκαιρία να το εκφράσουν και στα social media.

Ένα φιλικό απομένει για να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του EuroBasket 2025 με τη «γαλανόλευκη» να υποδέχεται την Γαλλία την Κυριακή 24 Αυγούστου (19:00) στο ΟΑΚΑ.

Η αποστολή της Γαλλίας κατέφθασε στην Αθήνα και όλο το τιμ, αλλά και η ομοσπονδία εντυπωσιάστηκαν από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου και το glass floor αναρτώντας σχετικό βίντεο στα social media κατά τη διάρκεια της προπόνησης των «τρικολόρ» για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους.