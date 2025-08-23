EuroBasket 2025: Εντυπωσιάστηκαν οι Γάλλοι από το ΟΑΚΑ (vid)
Ένα φιλικό απομένει για να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του EuroBasket 2025 με τη «γαλανόλευκη» να υποδέχεται την Γαλλία την Κυριακή 24 Αυγούστου (19:00) στο ΟΑΚΑ.
Η αποστολή της Γαλλίας κατέφθασε στην Αθήνα και όλο το τιμ, αλλά και η ομοσπονδία εντυπωσιάστηκαν από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου και το glass floor αναρτώντας σχετικό βίντεο στα social media κατά τη διάρκεια της προπόνησης των «τρικολόρ» για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους.
OAKA Arena 🤯#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/wHCgrvoti0— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.