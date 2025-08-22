Ο Δημήτρης Κατσίβελης πέτυχε παλικαρίσιο καλάθι μπροστά στον Μέλι στο Ελλάδα-Ιταλία.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης έχει δώσει πολλές λύσεις στην Εθνική Ελλάδος στο τρίτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ιταλία, όντας ένας πρωταγωνιστες ειδικά στην άμυνα. Όχι ότι πάει πίσω στην επίθεση. Ο γκαρντ της ΑΕΚ πήγε μέχρι μέσα και πέτυχε ένα παλικαρίσιο καλάθι και φάου μπροστά στον Νικολό Μέλι ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Απολαύστε την προσπάθεια του Δημήτρη Κατσίβελη