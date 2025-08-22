Βλάχος: «Από την Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 απογειώθηκαν όλοι οι Έλληνες σε όλα τα αθλήματα» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών πόλο βρίσκεται στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens) για να δει από κοντά το Ελλάδα-Ιταλία.

Δεν... έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens) ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών στο πόλο. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι κοντά στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ και θα παρακολουθήσει την φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις

Η Εθνική Ανδρών στο πόλο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στην Σιγκαπούρη, χάνοντας το εισιτήριο του τελικού με γκολ που δέχθηκε από την Ισπανία. Οι Ίβηρες ισοφάρισαν και πήραν την πρόκριση στα πέναλτι.

Σαν head coach της Εθνικής Ανδρών Υδατοσφαίρισης έχει κατακτήσει ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ πήρε ένα ασημένιο (2023) και τρία χάλκινα (2015, 2022, 2025) σε Παγκόσμια.

O Bλάχος έβγαλε το καπέλο στους θρύλους Γκάλη και Γιαννάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως... εκτόξευσαν τον ελληνικό αθλητισμό: «Από την Εθνική του Γκάλη και του Γιαννάκη το '87 απογειώθηκαν όλοι οι Έλληνες σε όλα τα αθλήματα».

Σχετικά με το φιλικό, ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός 13άδας τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.. Αντίθετα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα παίξει για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας.