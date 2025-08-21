Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat αναλύει την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στα φιλικά προετοιμασία κόντρα στην Λετονία για το τουρνουά «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ.

Με το «καλημέρα» της παρουσίας του στο ελληνικό ρόστερ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να κάνει την (μεγάλη) διαφορά για λογαριασμό της Εθνικής ομάδας.

Χρειάστηκε μόλις κάτι περισσότερο από 15 λεπτά συμμετοχής προκειμένου να κυριαρχήσει στο glass floor του ΟΑΚΑ και να βάλει τις βάσεις για την εύκολη επικράτηση της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 15:16' και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 25 πόντους έχοντας 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές., 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίμοατα, 2 τάπες και μόλις ένα λάθος. Αν μη τι άλλο έσπευσε να στείλει το... δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας και των όσων περιμένουν όλοι να δουν από εκείνον στο ερχόμενο Eurobasket.

Ο «Greek Freak» έκανε την διαφορά προσφέροντας σκορ με έξι διαφορετικούς τρόπους! Δείγμα και του πληθωρικού του παιχνιδιού, ακόμα και αν είχε να αγωνιστεί σε κάποιο ματς (είτε επίσημο, είτε ανεπίσημο) για περισσότερους από 3.5 μήνες.

Τα τρία σημεία αναφοράς

Από τη συνολική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τέσσερα είναι τα σημεία που αξίζει να σταθεί κάποιος.

Όπως συνηθίζεται αρκετά στο NBA, έτσι και στο ματς με την Λετονία, βρήκε χώρο προκειμένου να πάρει ελεύθερα σουτ από τα 5.5 μέτρα. Ο Πορζίνγκις ως primary defender δεν τον κυνήγησε και του έδωσε το σουτ σε τρεις περιπτώσεις. Ο Γιάννης μέτρησε 2/3 επιχειρώντας pull up σουτ ύστερα από ντρίπλα ολόκληρου γηπέδου. Από τους 25 πόντους που σημείωσε και τα εννέα εντός παιδιάς καλάθια που σημείωσε, τα πέντε από αυτά ήρθαν ύστερα από συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα είχε 5/7 δίποντα από πάσες συμπαικτών του (σ.σ. τρεις ασίστ από τον Σλούκα, μία από τον Παπανικολάου και μία από τον Μήτογλου), τα τρία εκ των οποίων μέσα στο «ζωγραφιστό» όπου κυριαρχούσε κάθε φορά που δεχόταν την μπάλα την σωστή χρονική στιγμή. Δεν ήταν μόνο το επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να ανεβάσει επίπεδο την Εθνική μας και δεν αποτυπώνεται μόνο από τα 2 μπλοκ και τα 2 κλεψίματα που έκανε στο συγκεκριμένο ματς. Στα 15:16' που έμεινε στο παρκέ και ως primary defender, περιόρισε τους Λετονούς σε μόλις ένα καλάθι (σ.σ. του Πορζίνγκις ύστερα από pick n roll) σε σύνολο έξι κατοχών.

Οι ενέργειες του Γιάννη κόντρα στη Λετονία

Post Up: 3 κατοχές - 6 πόντοι

Cut: 2 κατοχές - 4 πόντοι

Isolation: 2 κατοχές - 2 πόντοι

Pick n Roll (χειριστής): 1 κατοχή - 2 πόντοι

Pick n Roll (Roller): 1 κατοχή - 2 πόντοι

Pick n Pop: 1 κατοχή - 2 πόντοι