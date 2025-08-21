Τα εισιτήρια για το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία πριν το EuroBasket 2025 (24/8, 20:00) είναι πλέον διαθέσιμα.

Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη του EuroBasket 2025 και οι εθνικές ομάδες ετοιμάζονται να δώσουν τα τελευταία τους φιλικά ενόψει του μεγάλου τουρνουά.

Η Ελλάδα, μετά και το τέλος του Τουρνουά Ακρόπολις την Παρασκευή, θα πραγματοποιήσει την... πρόβα τζενεράλε της με αντίπαλο τη Γαλλία την Κυριακή (24/8, 20:00). Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΟΚ, τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση βγήκαν στην κυκλοφορία.

Η είσοδος για τα παιδιά έως και πέντε ετών θα είναι ελεύθερη, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένη θέση.