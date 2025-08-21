Ελλάδα - Γαλλία: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την... πρόβα τζενεράλε πριν το EuroBasket
Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη του EuroBasket 2025 και οι εθνικές ομάδες ετοιμάζονται να δώσουν τα τελευταία τους φιλικά ενόψει του μεγάλου τουρνουά.
Η Ελλάδα, μετά και το τέλος του Τουρνουά Ακρόπολις την Παρασκευή, θα πραγματοποιήσει την... πρόβα τζενεράλε της με αντίπαλο τη Γαλλία την Κυριακή (24/8, 20:00). Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΟΚ, τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση βγήκαν στην κυκλοφορία.
Η είσοδος για τα παιδιά έως και πέντε ετών θα είναι ελεύθερη, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένη θέση.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
