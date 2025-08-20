Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία 104-86: Τα highlights από την εντυπωσιακή νίκη
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή νίκη της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λετονία με 104-86, στην πρεμιέρα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025.
Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή κόντρα στη Λετονία στην πρεμιέρα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, έχοντας επικρατήσει με 104-86, έπειτα από ένα ματς με πολύ θέαμα το οποίο απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν έχοντας τελειώσει την αναμέτρηση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15:18 λεπτά ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ακολούθησε στους 14 πόντους.
Τα highlights από το Ελλάδα - Λετονία
@Photo credits: eurokinissi, ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
