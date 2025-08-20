Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή νίκη της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λετονία με 104-86, στην πρεμιέρα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025.

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή κόντρα στη Λετονία στην πρεμιέρα του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, έχοντας επικρατήσει με 104-86, έπειτα από ένα ματς με πολύ θέαμα το οποίο απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν έχοντας τελειώσει την αναμέτρηση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15:18 λεπτά ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ακολούθησε στους 14 πόντους.