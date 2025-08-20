Σπανούλης: «Να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, σήμερα που σουτάραμε είμαστε καλή ομάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την εύκολη νίκη της Ελλάδας επί της Λετονίας με 104-86, αναφέρθηκε για το επίπεδο όπου βρίσκονται οι παίκτες του ενόψει EuroBasket.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ τη Λετονία και άνοιξε την αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις 2025 και έπειτα από ένα παιχνίδι γεμάτο θέαμα, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 104-86.

Ο Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση που είχαν οι παίκτες του.

«Πιστεύω είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Από ένα σημείο στην τρίτη περίοδο και μετά κρατήσαμε παραπάνω την μπάλα, με τις αλλαγές. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος στην επίθεση. Στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια, πάθος. Κάναμε λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε, αλλά κι αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε.

Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν τον ρόλο τους. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα, η ομοιογένεια.

Το θέμα είναι να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, να ανοίξουμε τους χώρους, να έχουμε σουτέρ γύρω του κι εκείνος να αποφασίσει τί θα κάνει.

Γενικά είμαστε πολύ καλοί από την περιφέρεια. Σήμερα που σουτάραμε είμαστε καλή ομάδα, όταν δεν σουτάρουμε καλά είμαστε κακή ομάδα. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα ημέρας. Είμαι ένας προπονητής που με ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε ελεύθερα σουτ».