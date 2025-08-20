Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Το τρομερό σόλο του Αντετοκούνμπο ως το κάρφωμα (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στη δράση για την Εθνική, στο Τουρνουά Ακρόπολις και στο παιχνίδι απέναντι στη Λετονία, δείχνοντας πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει.
Ο Greek Freak σκόραρε 20 πόντους στο ημίχρονο και δείχνει πόσο έτοιμος είναι ενόψει EuroBasket 2025. Δίνοντας αρκετά highlights, μεταξύ αυτών ένα σόλο από αυτά που συνηθίζει. Ο Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο διέσχισε με ντρίπλα και με μία περιστροφή έφτασε ως το καλάθι για ένα εμφατικό κάρφωμα!
Το τρομερό σόλο του Αντετοκούνμπο
