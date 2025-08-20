Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαρίζει μοναδικά highlights στο Τουρνουά Ακρόπολις, καρφώνοντας εντυπωσιακά την μπάλα με ένα σόλο απέναντι στη Λετονία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στη δράση για την Εθνική, στο Τουρνουά Ακρόπολις και στο παιχνίδι απέναντι στη Λετονία, δείχνοντας πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει.

Ο Greek Freak σκόραρε 20 πόντους στο ημίχρονο και δείχνει πόσο έτοιμος είναι ενόψει EuroBasket 2025. Δίνοντας αρκετά highlights, μεταξύ αυτών ένα σόλο από αυτά που συνηθίζει. Ο Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο διέσχισε με ντρίπλα και με μία περιστροφή έφτασε ως το καλάθι για ένα εμφατικό κάρφωμα!