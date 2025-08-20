Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ, στο πρώτο ματς για το Τουρνουά Ακρόπολις, με αντίπαλο τη Λετονία.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Λετονία στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πολυαναμενόμενου EuroBasket όπου θα αρχίσει 27 Αυγούστου.

Στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, μεταξύ άλλων, βρέθηκε και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής! Ο ίδιος, όταν τον έδειξε το matrix του γηπέδου γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην αναμέτρηση.