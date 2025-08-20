Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Λαρεντζάκης on fire με 3/3 τρίποντα (vid)
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πήρε... φωτιά και ευστόχησε σε τρία τρίποντα, στο φιλικό της Ελλάδας με τη Λετονία που ανοίγει την αυλαία του φετινού Τουρνουά Ακρόπολις. Η Εθνική προετοιμάζεται για το προσεχές EuroBasket 2025, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να βρίσκει ρυθμό, ευστοχώντας σε 3/3 τρίποντα.
Ο Λαρεντζάκης μπήκε από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε τρομερό μομέντουμ μετά και την επανεμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έβαλε όλα τα τρίποντα τα οποία εκτέλεσε, δίνοντας αέρα στην Εθνική με το μακρινό σουτ.
Τα τρίποντα του Λαρεντζάκη
