Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Η τρομερή ασίστ με το ένα χέρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση στο Τουρνουά Ακρόπολις, για το παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Λετονία, με την Ελλάδα να προετοιμάζεται για το EuroBasket 2025.
Και όλοι γνωρίζουν πως μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι η δημιουργία του, κάτι που έδειξε πασάροντας εντυπωσιακά και με το ένα χέρι στον Ντίνο Μήτογλου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε την τρομερή ασίστ του Greek Freak και εκτέλεσε εύστοχα για τρεις.
Η τρομερή ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο
