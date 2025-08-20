Ο Ντίνος Μήτογλού εκμεταλλεύτηκε την τρομερή ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το ένα χέρι και ευστόχησε σε τρίποντο, στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Λετονία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση στο Τουρνουά Ακρόπολις, για το παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στη Λετονία, με την Ελλάδα να προετοιμάζεται για το EuroBasket 2025.

Και όλοι γνωρίζουν πως μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι η δημιουργία του, κάτι που έδειξε πασάροντας εντυπωσιακά και με το ένα χέρι στον Ντίνο Μήτογλου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε την τρομερή ασίστ του Greek Freak και εκτέλεσε εύστοχα για τρεις.