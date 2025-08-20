Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίαση της Εθνικής (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής στα φιλικά προετοιμασίας, ξεκινώντας από το Τουρνουά Ακρόπολις, με το παιχνίδι κόντρα στη Λετονία.
Φυσικά όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ έστρεψαν τα βλέμματα πάνω του, τόσο στην προθέρμανσή του και βέβαια στην παρουσίαση της ομάδας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Εθνικής που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, κατά το άκουσμα του ονόματός του.
Η αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
🇬🇷🙌 Αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκουνμπο στην παρουσίαση της Εθνικής ομάδας. pic.twitter.com/W50KNN5l0Q— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
