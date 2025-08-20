Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Υπό τους ήχους του «Final Countdown» η είσοδος της Εθνικής (vid)
Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι στο Τουρνουά Ακρόπολις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 14άδα της, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία.
Οι διεθνείς βγήκαν στο glass floor του ΟΑΚΑ υπό τους ήχους του «Final Countdown» και άπαντες φυσικά έστρεψαν το βλέμμα τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα φετινά φιλικά προετοιμασίας και ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση.
Η είσοδος της Εθνικής
🇬🇷Υπό τους ήχους του Final Countdown η είσοδος της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία. pic.twitter.com/oxDXycyb9x— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.