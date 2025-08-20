Το «Final Countdown» συνόδευσε την είσοδο της Εθνικής για το παιχνίδι απέναντι στη Λετονία στο Τουρνουά Ακρόπολις, στην πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά προετοιμασίας.

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι στο Τουρνουά Ακρόπολις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 14άδα της, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετονία.

Οι διεθνείς βγήκαν στο glass floor του ΟΑΚΑ υπό τους ήχους του «Final Countdown» και άπαντες φυσικά έστρεψαν το βλέμμα τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα φετινά φιλικά προετοιμασίας και ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση.

Η είσοδος της Εθνικής