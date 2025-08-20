Ούρος Τριφούνοβιτς και Άλεν Σμάιλαγκιτς τέθηκαν εκτός πλάνων για τη Σερβία, ενόψει EuroBasket 2025.

Η Σερβία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει EuroBasket 2025, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να κάνει τα πρώτα του κοψίματα. Ούρος Τριφούνοβιτς και Άλεν Σμάιλαγκιτς δε θα συνεχίσουν με τη Σερβία, που πλέον πορεύεται με 15 παίκτες στην αποστολή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Meridian Sport, ο Τριφούνοβιτς θα ενταχθεί στην προετοιμασία της Μακάμπι, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Σμάιλαγκιτς, με προορισμό την Μπολόνια και τη Βίρτους.

Οι 15 της Εθνικής Σερβίας είναι οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς.

Ωστόσο και εδώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αστερίσκος. Ο λόγος φυσικά για τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ και νέος παίκτης της Χάποελ Τελ Αβίβ από την ερχόμενη σεζόν, ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό και υπάρχει αγωνία στις τάξεις της ομάδας σχετικά με τη συμμετοχή του στο EuroBasket.

Πριν από μερικές ημέρες, άλλωστε, ο Πέσιτς τόνισε πως η αποθεραπεία του δεν πηγαίνει σύμφωνα με το πλάνο και μένει να φανεί αν θα προλάβει να μπει στην τελική 12άδα.