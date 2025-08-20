Τζάμπολ στο EuroBasket U16 Β' κατηγορίας με την Εθνική Κορασίδων να αντιμετωπίζει την Βόρεια Μακεδονία.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του EuroBasket U16 (Β΄ κατηγορία) το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το διάστημα 20-29 Αυγούστου 2025.

Στην Α΄ φάση του τουρνουά η Εθνική Κορασίδων συμμετέχει στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει στην 1η αγωνιστική τη Βόρεια Μακεδονία (20/8, 18.00) και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Βουλγαρία (21/8, 18.00), Λιθουανία (22/8, 20.30) και Ουκρανία (24/8, 20.30).

Ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος σε live streaming μέσα από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση διεκδικώντας την άνοδο, οι τρίτες και οι τέταρτες θα παίξουν για τις θέσεις 9-16, ενώ οι τελευταίες θα καταταγούν στις θέσεις 17-19.