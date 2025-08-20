EuroBasket U16: Πρεμιέρα για την Εθνική Κορασίδων κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία
Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του EuroBasket U16 (Β΄ κατηγορία) το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη το διάστημα 20-29 Αυγούστου 2025.
Στην Α΄ φάση του τουρνουά η Εθνική Κορασίδων συμμετέχει στον 4ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει στην 1η αγωνιστική τη Βόρεια Μακεδονία (20/8, 18.00) και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Βουλγαρία (21/8, 18.00), Λιθουανία (22/8, 20.30) και Ουκρανία (24/8, 20.30).
Ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος σε live streaming μέσα από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση διεκδικώντας την άνοδο, οι τρίτες και οι τέταρτες θα παίξουν για τις θέσεις 9-16, ενώ οι τελευταίες θα καταταγούν στις θέσεις 17-19.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.