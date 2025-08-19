Πέσιτς για Μίτσιτς: «Θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανέφερε ότι η Τρίτη (19/8) είναι πολύ κρίσιμη για τη συμμετοχή του Βασίλιε Μίτσιτς στο EuroBasket.

Το πρώτο τζάμπολ του EuroBasket 2025 πλησιάζει με... γοργούς πλέον ρυθμούς και όλες οι χώρες μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Μεταξύ αυτών και η Σερβία, η οποία μπορεί να κατέχει τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, ωστόσο ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αντιμετωπίζει και αυτός τα δικά του προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος Σέρβος έχει έναν «πονοκέφαλο» για τη συμμετοχή του Βασίλιε Μίτσιτς καθώς ο γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον καρπό του. Όπως ανέφερε ο προπονητής της ομάδας, η Τρίτη (19/8) θα αποτελέσει κρίσιμη μέρα για το αν ο Μίτσιτς θα παίξει στο τουρνουά.

«Ο Βάσα υποβάλλεται σε ένα αποφασιστικό τεστ και θα δούμε πώς θα πάει αύριο (Τρίτη 19/8). Έχουμε μια προπόνηση πέντε εναντίον πέντε, αλλά δεν έχει ξανακάνει ποτέ τέτοια προπόνηση. Αύριο θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει, πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια απόφαση που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων, ειδικά της ομάδας».

Παράλληλα, ο Πέσιτς μιλώντας για τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς ανέφερε ότι αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα.